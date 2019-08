Un sindicato pide una mesa de negociación en Ponteareas por el control de entrada

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Provincia de Pontevedra ha solicitado de forma urgente, la mesa general de negociación del Concello de Ponteareas para que aclarar el control de la hora de entrada de los trabajadores realizado supuestamente por dos mandos de Seguridad del Concello, informó Jerónimo Fernández, coordinador del mismo. También preguntan, entre otros asuntos, por la contratación de un catering por vacaciones del personal de cocina de la residencia Santa Ana.

Por parte del Concello se asegura que el control horario que existe es por huella digital y añaden que "non imos polemizar cun sindicato". "As acusacións que fan deben probalas, convocarémolos a unha reunión e senón as proban agardamos que se retracten e desculpen", señaló el alcalde, Xosé Represas.