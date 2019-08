El PP de Ponteareas denuncia la "privatización" de la cocina de la residencia Santa Ana

El grupo municipal del PP de Ponteareas denunció, en una nota de prensa, una "nueva privatización de un servicio municipal por parte del gobierno bipartito BNG-PSOE". En esta ocasión se trata del servicio de cocina de la residencia de mayores Santa Ana, "que era gestionado en exclusiva por personal municipal, pero que a partir de ahora será un servicio prestado por una empresa privada".

Los populares advierten que este tipo de gestión privada se está convirtiendo en práctica habitual. "Recurren a la contratación de empresas "amigas" para suplir ausencias de personal municipal causadas por diferentes motivos (bajas, vacaciones, etc), no saben gestionar sin despilfarrar", dicen.

Desde el 2015, el gobierno local, que preside Xosé Represas, ha privatizado los servicios de iluminación, guardería, asesoría jurídica, asesoría laboral, limpieza de colegios, comunicación e informática, entre otros.

Por su parte, la concejal de Benestar Social, Verónica Carrera, tachó de "disparate" las acusaciones del PP. La edil nacionalista explicó que no existe ninguna contratación privada de tal servicio, "que se presta y sigue prestando con personal municipal". Carrera aclaró que hace poco la residencia se vió obligada a contratar dos cenas y dos comidas para los residentes al no contar dos días con el personal necesario por vacaciones y descansos y no haber personas disponibles en la lista de relevos. La concejal animó a Belén Villar a informarse mejor para no hacer el ridículo y le exigió una "rectificación pública" y que aclare "a qué amistad se refiere cuando habla, con falsedades y cobardía, de "empresas amigas".