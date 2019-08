El PP de Porriño alerta de que los acuerdos tomados en el pleno de hoy serán nulos

Si nos atenemos al procedimiento y a las formalidades, todos debemos cumplir. "Si el lunes todos los grupos corporativos no quisieron debatir los puntos del pleno, solicitado por el PP, en el que se pedía la revisión de oficio de más de 5 millones de facturas impagadas por el hecho de no haberse celebrado comisiones informativas previas, algo innecesario en este caso como así lo ratificó in situ el secretario municipal, alertando el BNG de que si se debatieran los puntos lo acordado sería considerado nulo, en el caso de la sesión de hoy estaríamos en la misma situación", explica Alejandro Lorenzo, portavoz del PP de Porriño. Y es que en el pleno ordinario convocado para hoy se incluyen los mismos puntos recogidos en otra sesión extraordinaria solicitada ya el 31 de julio por los populares. De nuevo, expiró el plazo en el que debiera convocarla la alcaldesa y este lunes fue el secretario quien la convocó para el próximo 4 de septiembre a las 12.00 horas

Precisamente el pasado viernes, desde el gobierno local se envió un comunicado informando del acuerdo al que habían llegado la alcaldesa Eva García de la Torre y el PP para celebrar únicamente un pleno con dichos asuntos, porque los mismos figuraban ya en el previsto para el pasado 30 de julio que fue desconvocado por defecto de forma. Entre los puntos figuran dos modificaciones de crédito por importe de más de 2,2 millones de euros para el pago a proveedores.

Ahora, los populares ateniéndose a la ley se mantienen en su solicitud de pleno extraordinario en el que presentarán una propuesta para que "no quede en el olvido nuestra petición de que el gobierno local rinda cuentas ante los vecinos y explique esa facturación irregular de más de 5 millones de euros guardada en el cajón; porque lo que perseguimos es por una parte que todos los proveedores cobren debidamente y a la vez que el pueblo sepa en realidad en qué y cómo se gasta el dinero que es de todos".

Dedicaciones exclusivas

Además de las propuestas de aprobación de sendas modificaciones de crédito extraordinario financiado con remanente de Tesorería, el orden del día del pleno, que dará comienzo a las 18.00 horas, incluye la aceptación de la propuesta de la mesa de contratación relativa a la gestión indirecta y contratación mediante concesión del servicio de limpieza viaria y la determinación y retribuciones de los cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial, punto que no había salido adelante en el pleno de organización, clave también en la negociación para la formación de una coalición PSOE-BNG aún sin concluir, transcurridos ya más de dos meses desde la investidura.