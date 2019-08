Los empresarios del polígono de A Granxa renuncian a construir este año su guardería

Finalmente no se construirá la escuela infantil proyectada en el polígono industrial de Porriño. La Xunta de Galicia había concedido a la Entidad Urbanística de Conservación de A Granxa a finales del año pasado una subvención de 200.000 euros para su creación pero, a falta de presentar la renuncia oficial de dicha ayuda al ejecutivo autonómico, desde la Gerencia confirman que "no se llevará a cabo el proyecto" alegando "falta de tiempo" para respetar los plazos exigidos en la convocatoria de la subvención. "Si no hay suficiente seguridad sobre esos plazos no se puede asumir un riesgo sobre esa cantidad de dinero, de ahí la decisión de no seguir adelante", sostienen.

Aunque los empresarios no echaron directamente la culpa a nadie, sí admitieron que "hay trámites que dependen directamente del Concello. No se trata de culpar a nadie, simplemente los plazos son relevantes y era necesario tener una gran certeza sobre que se podrían cumplir".

La cesión del terreno por parte de la administración local "estaba hecha correctamente" y en el mes de marzo la entidad empresarial aseguraba tener candidatos para financiar y gestionar la futura guardería. Pero entonces ya se hacía hincapié en la importancia del cumplimiento de los plazos, "ya hay más de un operador interesado, en el momento oportuno se valorarán todas la propuestas, pues ahora mismo lo que urge es tener la seguridad de que se pueden cumplir los plazos necesarios para la obtención real y efectiva de la subvención", explicaban entonces.

La orden publicada por la Xunta referente a esta convocatoria de ayudas establecía que el 31 de octubre de 2019 la edificación debía estar construida y el 31 de diciembre, del mismo año, estaría ya en funcionamiento.

Después de dos ejercicios solicitando esta subvención y no conseguirla por inconvenientes con su ubicación, por fin en esta ocasión se logró. En el proyecto presentado en 2018 figuraba como localización de la futura infraestructura una parcela del área industrial PPI 6 Sector 2, la cual les fue cedida, para este fin, por el Concello de Porriño.

La Xunta les abonaría el 45% del importe total en el que estaba fijado el proyecto presentado, que cifró el coste de la obra en 447.000 euros.

Por su parte, la alcaldesa Eva García asegura que desde el Concello "mantenemos nuestra plena disposición a colaborar con los empresarios de A Granxa para alcanzar que se materialice el proyecto de una guardería, tan necesaria, en el polígono, y prueba de ello fue la cesión de la parcela e incluso la propuesta de una nueva ubicación".

En este sentido, la regidora explica que "como los empresarios temían que no les diera tiempo a rematar las obras de construcción a 31 de octubre y por tanto perder la subvención de la Xunta, nos plantearon si podíamos cederles un local ya construido. Le propusimos el edificio donde se encuentra el Punto Limpio pero lo rechazaron; barajamos algún otro local vacío en la zona del Vivero de Empresas pero, a día de hoy, no me consta novedad alguna".

García de la Torre asegura que "en este asunto el balón se encuentra en el tejado de los empresarios y si ellos no arrancan no podemos iniciar el procedimiento administrativo de licencias y demás. Sería muy triste que se perdiera esta subvención porque una guardería en el polígono es una necesidad imperiosa", concluye la alcaldesa.