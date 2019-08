El gobierno porriñés elude debatir en pleno los 5 millones de euros en facturas impagadas

PSOE, EU-Son, BNG y el edil no adscrito votaron "no" a la urgencia de los tres puntos del pleno. // A. H.

PSOE, EU-Son, BNG y el edil no adscrito votaron "no" a la urgencia de los tres puntos del pleno. // A. H.

Un cuarto de hora fue lo que duró el pleno extraordinario del Concello de Porriño ayer. El PP había solicitado la sesión para "abordar el impago a proveedores y los múltiples incumplimientos en materia económica del ejecutivo socialista". En concreto pedían la nulidad de un montante de más de 5 millones de euros en facturas pendientes de pago, de los años 2016, 2017 y 2018 y "que fueron rechazadas de manera sistemática", para su posterior revisión de oficio, con el objetivo final del "correcto abono de los importes realmente adeudados". Por su parte, los restantes grupos de la corporación (PSOE, EU-Son, BNG y el edil no adscrito Manuel Carrera) consideraron "no urgentes" los tres puntos que incluía el orden del día por lo que no llegaron a tratarse, levantándose la sesión ante el asombro de los populares y de parte del público asistente.

Ante esta situación el portavoz del PP Alejandro Lorenzo asegura que "interpondremos en los juzgados una querella por prevaricación, por dejación de funciones de la alcaldesa y por prohibirnos ejercer nuestros derechos fundamentales como concejales" y es que, asegura, "como más de una tercera parte de la corporación, y como bien recordó el secretario municipal, tenemos derecho a solicitar pleno extraordinario y que este se celebre en cualquiera de las condiciones", haciendo referencia a uno de los inconvenientes al que se refirió el portavoz del BNG, Pedro Pereira, para desarrollar con normalidad la sesión y que desde el gobierno local señalan como "defecto de forma en la convocatoria". El nacionalista fue quien propuso votar la urgencia de cada uno de los puntos al considerar "que previo al pleno no se celebró la comisión informativa correspondiente, como así debiera ser". Ante estas declaraciones, el secretario puntualizó que, "a pesar de no haberse convocado las pertinentes comisiones informativas, deber que compete a la Alcaldía, en este caso concreto, este pleno inexorablemente tiene que celebrarse", además recordó que fue él quien convocó la sesión, luego de pasar el plazo en el que tenía que hacerlo la alcaldesa.

La regidora, Eva García de la Torre, accedió a la petición del BNG de votar la urgencia y con un empate a 8, ante la ausencia del portavoz de EU-Son (Pedro Ocampo), el voto de calidad de la alcaldesa decantó la balanza. Ante la insistencia del PP de que el pleno debía celebrarse, haciendo referencia al debate de los puntos del orden del día, García de la Torre remarcó que "el pleno se está celebrando, hemos votado y el resultado es que entendemos que no hay urgencia en ninguno de los puntos y por tanto no se tratarán". A mayores, la alcaldesa subrayó que la causante de todo esto ha sido "la propia inacción de quien ha impulsado la celebración del pleno", haciendo referencia a que "tenía que estar pendiente y haber pedido que se convocara la comisión informativa pertinente", cuestión que por parte de Lorenzo asegura "no corresponderle ese acometido a ningún concejal, sino a la propia alcaldesa".

Hecho sin precedentes

Rematada la sesión, García de la Torre, que abandonó el salón de plenos apoyada en uno de sus concejales de gobierno dada su convalecencia aún por el accidente de tráfico sufrido hace unos días, achacó al PP que "en el fondo lo que pretendía con este pleno de era paralizar la gestión del Concello", asegurando que "en el caso de que hubiera prosperado lo que planteaba el PP sería un hecho sin precedentes en el municipalismo gallego". Por su parte, Lorenzo remarca que "todas las trabas que están poniendo a la revisión de facturas responde a que, en realidad, es porque son sabedores de las grandes irregularidades existentes".