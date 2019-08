Nigrán reclama mejoras de las conexiones en autobús con sus parroquias y con Vigo

El anteproyecto de explotación del Plan de Transporte Público de Galicia 2020 presentado por la Xunta requiere "muchas correcciones". El Concello de Nigrán presentó sus alegaciones ante este plan para que no se suspendan las frecuencias de la línea Vigo-Baiona/Baiona-Vigo tanto por Panxón como por la carretera general, así como también que se subsane el "aislamiento que contemplan de nuevo las parroquias del interior", exponen desde el gobierno local.

Además, en el escrito se demanda ala Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta que se mantengan, igual que en la actualidad, las expediciones y frecuencias a Vigo por Nigrán centro, "donde algunas paradas se suprimen sin justificación, como en la recta de Mallón", detallan. De igual manera también han exigido que se aumente en un 10% la ruta por la costa, "donde se reclama que exista también parada en Povisa". El alcalde de la localidad, Juan González, lamenta que "el servicio no se va a mejorar, se va a redistribuir, ya que reducen las frecuencias de Vigo/Baiona a costa de crear líneas diferentes".

El Concello considera que es imprescindible que el nuevo proyecto ponga fin al "aislamiento actual de las parroquias del interior" para lo que alegan que "como mínimo, se dupliquen las frecuencias a Chandebrito y Camos, de 2 a 4 y de 3 a 6 diarias", especifican. También pide que no se supriman paradas "tan utilizadas actualmente como la de Pazo da Touza o la de Copena".

"No pueden seguir aisladas"

Igualmente, reclaman que estas paradas no figuren como "a demanda" y que, por lo tanto, no dependa su funcionamiento de si existen suficiente usuarios. " El proyecto planteado no tiene ninguna operatividad para el interior y el hecho de que figure a demanda hace sospechar que pronto no funcionarán ni así", considera el regidor local. "La futura concesionaria de transporte se va a sacar mucho beneficio de la línea a Vigo por la carretera general y por la costa, así que parte de este dinero tiene que recaer en la verdadera conexión por las parroquias del interior, donde aún que el servicio no resulte rentable económicamente si es imprescindible socialmente, parroquias como Chandebrito, Camos o Parada no pueden seguir aisladas en pleno siglo XXI", valora González.

Por último, el Concello de Nigrán alega,como punto primero en su escrito, la incorporación de autobuses de plataforma baja o de movilidad reducida en los principales recorridos en dirección a Baiona, Vigo, Hospitales y CUVI, precisamente, en estos dos últimos puntos, el gobierno local pide también aumentar el número de expediciones para que realmente sean operativas.