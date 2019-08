Más de una decena de actuaciones en el 33 Festival da Poesía no Condado

La 33 edición del Festival da Poesía no Condado, que se celebrará el próximo 31 de agosto, tiene como tema central el "Internacionalismo, ternura dos povos". Este año cabe destacar el amplio repetorio de actuaciones que han organizado para la jornada, lo cual, a pesar de no tener los horarios oficiales, prevé una tarde-noche llena de música de diversos estilos, desde cantautoras como Sés, pasando por grupos de rap como Dios Ke Te Crew hasta música ska como son Liska, sumando grupos como Familia Caamango, Malvares de Moscoso, Lelli Kelly's, Cinta Adhesiva, A tol, Sapoconcho sen poncho, Flow do toxo, As tres nebrosas, Ameaça de bombo y De Ninghures.