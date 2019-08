El PSOE de Mos recrimina al gobierno no sumarse al proyecto "Tecendo Lazos"

El PSOE de Mos recrimina al gobierno local que no se haya adherido al programa de la Diputación de Pontevedra "Tecendo Lazos" en el que se incluyen talleres para personas de entre 6 y 99 años de diversa temática. "Otra vez más los vecinos de Mos se ven perjudicados por la mala gestión del PP", sostienen los socialistas a la vez que exigen una explicación. "Dada la situación económica del Concello, por la cual nos consta que le están diciendo a las asociaciones que no pueden colaborar con ellas por falta de fondos, le pedimos al gobierno local que deje la prepotencia y no tengamos que ver escapar oportunidades aunque estén financiadas por administraciones de otro color político", añaden.