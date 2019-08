La historia del solitario paso de peatones de Covelo

Un paso de cebra elevado colocado al lado de la ermita de A Xestosa, en San Salvador de Prado, logró terminar con las carreras cronometradas ilegales que se hacían en esta zona deshabitada, según informó ayer el presidente de la Comunidad de Montes de Prado, José Fernández Muradás, también concejal del PSdeG-PSOE.



Este paso de peatones de Xestosa en un lugar no habitado, con señalización y luz fue aprovechado en las redes sociales como burla "al desconocer la razón de fondo de su instalación", apuntó ayer Muradás.





A esta hora ¿Ainda queda alguén que non probou o flamante paso de peóns no medio da serra de Avión, no concello de #OCovelo? @pgsarria @kikonovoa @vozpontevedra @Diario_Pontev @depo_es @franraso pic.twitter.com/XkaqoZCcGA