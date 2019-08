Apuesta por una fiesta entre iguales

El XXII Entroido de Verán que se celebra este sábado en Redondela quiere ser "una fiesta para todos y para todas", dijo ayer la alcaldesa y edil de Igualdade, Digna Rivas, al presentar una serie de acciones en favor de la inclusión y la diversidad que se desarrollarán a la par que la programación festiva organizada por el Concello y los hosteleros.

Por primera vez se instalará un "punto arco da vella" para informar y sensibilizar sobre la diversidad de identidades sexuales, como forma de visibilizar a las personas LGTBI. Se ubicará en la plaza de A Casa da Torre y será un complemento al "punto morado" que, atendido por técnicas de igualdad al lado del hospital de campaña próximo al Concello, asesorará a las mujeres y les acompañará en caso de que se denuncie alguna agresión sexual.

En ambos puntos -que estarán abiertos entre las 17 y las 2 horas- se divulgará material de la campaña de la Diputación "Eu decido, ti respectas" , que busca concienciar a los jóvenes de la importancia de las relaciones en igualdad.

Los hombres serán destinatarios de otra acción de sensibilización en este caso sonora. Antes de los conciertos para adultos, se podrán escuchar frases de la campaña "Respecta, non é non" grabadas por mujeres de la asamblea feminista Paxaretas. La acción trata de poner "el foco en los agresores y no en las víctimas", explicó la regidora.

Hora de sensibilidad

Otra novedad de este Carnaval de Verano es que habrá una hora, de 7 a 8 de la tarde, en que el volumen de las actividades municipales se reducirá para que puedan disfrutar de ellas los niños y niñas con trastornos de hiperactividad o autismo, y que son muy sensibles al sonido. Digna Rivas solicitó a los hosteleros de la zona que se sumen a este gesto en favor de la inclusión.

Para que también participen las personas con discapacidad, en la Praza da Ribeira y Casa da Torre se habilitarán accesos para sillas de ruedas. Además habrá pictogramas e intérpretes de lengua de signos.