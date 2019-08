Polémica por el reparto de palomitas en sesiones de cine en Porriño

El Concello de Porriño había anunciado la proyección de películas todos los miércoles del mes de agosto con entrada gratuita y reparto, también sin coste alguno, de palomitas entre los asistentes. Pues han sido varias las quejas de personas que aseguran que las palomitas no se repartieron gratis, sino que se cobraban: "Resulta que los que tendrían que servir las palomitas las cobraban y al irle gente a protestar y enseñándole las publicaciones donde ponía que eran sin coste, dijeron que no se les había comunicado; a los que les habían cobrado les devolvieron el dinero, pero después ya no sirvieron más", señala una de las asistentes. Por parte del Concello, desde el departamento de Cultura señalan que "el personal de la empresa que atendía en la plaza con la que se contrataron las palomitas cometió el error de cobrar; en total fueron seis personas y a las seis se les devolvió el dinero y aceptaron de buen grado las disculpas".