La Xunta advierte a Nigrán sobre la contaminación del río Muíños

La Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidade en Pontevedra instó al Ayuntamiento de Nigrán a mantener la recomendación de no bañarse tanto en el lecho del río que corre por el arenal de la Playa América como en la desembocadura del río Muíños -40 metros a la izquierda y a la derecha de dicha desembocadura- debido a un episodio de contaminación detectado en esa zona específica de baño de Playa América el pasado viernes 9 de agosto, "aunque en el resto de la zona de baño de dicha playa esta casuística está resuelta a día de hoy", explican desde Sanidade.

Según explicó el alcalde de Nigrán, Juan González, a FARO por parte del Concello se han tomado todas las medidas solicitadas para informar debidamente a los usuarios que el baño esta prohibido. Con todo la zona del río Muíños no es una zona de baño que mantiene todo el año la prohibición, explican desde el Concello de Nigrán.

Muestras

Sanidade indica que hace falta señalar que fue recogida por los farmacéuticos inspectores de Salud Pública una muestra de las aguas en la desembocadura del río Muíños, obteniendo resultados por encima de los valores aceptables en la normativa vigente (más de 1000 NMP por cada 100 ml. de Eschericchia Coli y más 600 NMP por cada 100 ml. de Enterococos intestinales). "Estos resultados fueron notificados al Ayuntamiento nigranense para que adoptara las medidas oportunas", explicó Sanidade.

La Jefatura Territorial de esta Consellería señala que el lecho y la desembocadura del río Muíños no están incluidos en el censo de la zonas de aguas de baño de Galicia por lo que, al no estar sometido a vigilancia sanitaria por parte de la Consellería de Sanidade y no ser objeto de muestreos periódicos durante la temporada de baño, carece de garantías sanitarias.

En este contexto -y dada afluencia de bañistas, especialmente menores a esta zona,- explica la Xunta, que debería estar señalizada permanentemente por parte de la autoridad local recomendando, por lo menos, la abstención del baño. A no ser que esa área hubiera sido saneada por parte del Ayuntamiento de Nigrán, solicitando posteriormente su inclusión en el censo de aguas de baño, momento en el que se incorporaría a la vigilancia sanitaria, siendo objeto de muestreos periódicos

También, la Xunta destaca que hace falta añadir que el último control sanitario preventivo realizado en el lecho y en la desembocadura de este río nigranense, indica que el episodio de contaminación de estas aguas no se puede dar por resuelto, por lo que desde la Consellería de Sanidade procede informar a la población de la comarca que, hasta un nuevo aviso, debe abstenerse del baño tanto en el lecho como en la desembocadura del río Muíños -40 metros a izquierda y la derecha de dicha desembocadura-.

La Consellería de Sanidade mantendrá activo el sistema de vigilancia hasta la obtención de resultados favorables en este área marítimo-fluvial de la provincia.

Con respecto al episodio concreto de contaminación comunicado desde la Xunta, el Concello de Nigrán señaló que tanto desde la administración local como desde Aqualia, la concesionaria del agua, desde el primer momento se procedió a localizar las causas de este posible vertido y su eliminación.

Por otra parte Sanidade indicó que aunque el lecho y la desembocadura del río Muíños no están incluidos en el censo de zonas de aguas de baño de Galicia, hace falta señalar que el objetivo principal del Programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño de Galicia es minimizar riesgos de contraer alguna enfermedad al bañarse en las aguas marítimas o continentales de la provincia.