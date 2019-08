Mos, punto de encuentro de 200 ajedrecistas de Galicia y Portugal

Doscientos ajedrecistas llegados de las cuatro provincias gallegas y de Portugal, "repitiendo o incluso superando el número de participantes registrado en la pasada edición", es la previsión con la que prepara el Club Xadrez Mos el IV Torneo Concello de Mos que se disputará el día 7 de septiembre, desde las 11 y hasta las 20 horas, en el centro dotacional de Torroso.

El torneo está incluido en el Circuíto Galego de Promoción do Xadrez promovido por la Federación Galega y tiene las inscripciones abiertas en la diferentes categorías (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y absoluta) llamando al teléfono 618 873 541 o escribiendo un email a clubxadrezmos @gmail.com.

El evento fue presentado ayer en el Concello de Mos, entidad colaboradora, por una comitiva del club, encabezada por su presidente Pedro González, el teniente de alcalde Camilo Augusto y la concejala de Deportes Begoña Toucedo.