Salvaterra reorganiza los puestos de la Festa do Viño para aumentar su capacidad

La Praza do Castelo llena de gente durante las noches gastronómicas de la Festa do Viño. // FdV

Para la LX edición de la Festa do Viño Condado do Tea -del 23 al 25 de agosto-, el Concello de Salvaterra ha decidido reorganizar su espacio para conseguir mayor capacidad de asistentes. "Año a año la afluencia a las noches gastronómicas ha ido en aumento, por lo que en esta edición hemos querido modificar la ubicación del mobiliario y los stands para poder albergar más gente", explica la alcaldesa de la localidad, Marta Valcarcel.

En las ediciones pasadas la colocación de los puestos de comida y el mobiliario, así como también el escenario donde tienen lugar las actuaciones musicales, se ubicaba en la Praza do Castelo, junto a el Castelo de Doña Urraca y a la Casa do Conde. Este año se trasladarán al recinto amurallado, donde tienen lugar otros eventos del municipio como O Son da Muralla o el Guateque. El espacio tiene mayor capacidad para poder albergar a las más de 50.000 personas que se espera que asistan durante los tres días de la Festa do Viño do Condado do Tea.

La recolocación del escenario permitirá que se pueda disfrutar de las actuaciones desde la mayor parte de los puntos del recinto, a lo que se suma la novedad de que los puestos de las bodegas asistentes estarán abiertos durante los tres días y no solo durante el domingo, como se venía dando en las ediciones pasadas.

Por su parte, la Praza do Castelo quedará libre para poder albergar una exposición de material vinícola, que se sumará a la atracción del Museo da Ciencia do Viño ubicado en el interior del Castelo de Doña Urraca.