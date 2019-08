Baiona acoge hoy un concurso de pesca infantil

La Concejalía de Deportes y Actividades Marítimas del Concello de Baiona organiza, dentro de la programación deportiva de las Escuelas Deportivas de Verano 2019, un nuevo concurso de iniciación a la pesca deportiva infantil. Se desarrollará hoy, de 17.30 a 19.30 horas, en las instalaciones del puerto pesquero de Baiona. El torneo se distribuye por categorías siendo las mismas las siguientes: Sub 8, Sub 12 y Sub 16, (categorías mixtas) lo que permite a todos/as los interesados en participar, entregando además un regalo conmemorativo por su participación a todos los asistentes.