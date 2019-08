"Música nas Prazas" lleva al grupo Blues do País a A Guarda

Este viernes continúa el ciclo de conciertos "Música nas Prazas" en A Guarda con la actuación del grupo Blues do País, a las 22 horas, en la plaza de Avelino Vicente (As de Copas). Blues do País es un grupo formado por Bieitta James y Pepe King, los cuales interpretarán clásicos del blues traducidas al gallego. La última cita de "Música nas Prazas" tendrá lugar el 13 de septiembre en la plaza de Os Seixiños, donde actuará el grupo Helen & Shana.