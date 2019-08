El Valmiñor Fest llega a Nigrán y trae cuatro días de actividades y conciertos

El festival de la cerveza artesana, Valmiñor Fest, celebra su tercera edición. Desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de agosto en la alameda de A Ramallosa, se podrán degustar cervezas, probar comida en las distintas food trucks y disfrutar de diferentes conciertos y actividades.

Contarán con 70 tipos de cerveza y, al ser un festival familiar, también estará dotado de una zona de juegos y obradores para niños.



Las distintas cervezas



A lo largo de cuatro días diferentes artesanos cerveceros de todas partes de Galicia ofrecerán sus productos a los asistentes. Las cervezas que se podrán degustar son:

o Cerveza Trisk-Ale (Baiona).

o Cerveza Skynet (Ourense).

o Cerveza The One Beer (Madrid/Sanxenxo).

o Cerveza Silvestres (Pontevedra).

o Cerveza Nasa (Pontevedra).

o Cerveza O Corvo (Vila Nova de Arousa).

o Cerveza Nos (Vigo).

o Cerveza Bubela (Lugo).

o Cerveza Ale Ale (Uxes).

o Cerveza Go! (Madrid).

La Asociación Galega de Cerveceros artesanos y Cervezas Trisk-Ale son las encargadas de realizar este evento con la colaboración del Concello de Nigrán. La Asociación pretende dar a conocer un producto elaborado de forma artesanal y profundizar en la cultura de esta bebida.



Programación

Jueves 15 de agosto:

18:00 - Inauguración del festival.

18:30 - Apertura de juegos populares.

21:30 – Concierto del grupo BLUE MONK.

23:30 – KAIXO DJ SET.

Viernes 16 de agosto:

12:30 – Apertura de la zona de juegos populares.

13:00 – Sesión 'BEER-MÚ' a cargo de DJ MR. FISHMAN.

19:30 – Obradores para niños/as: Cuentacuentos "Quen pode vencer o vento", a cargo de TATARINA.

20:15 – Concierto a cargo del grupo de música SCHOOL TRIBUTE NIRVANA.

23:30 – DJ MR FISHMAN.

Sábado 17 de agosto:

12:30 – Apertura de juegos populares.

13:00 – Sesión 'BEER-MÚ'.

20:00 – Obradores para niños/as: Creación de pulseras personalizadas y decoradas a cargo de TATARINA.

20:30 – Actuación de PACHECO BROS.

22:30 – Concierto de THE PRETTY SHIRTS.

00:00 – Actuación de RAPARIGA DJ.

Domingo 18 de agosto

12:30 – Apertura de la zona de juegos populares.

13:30 – Sesión 'BEER-MU' a cargo de ROMA.

20:00 – Obrador para niños/as de cocina a cargo de TATARINA.

20:00 – Concierto a cargo del grupo de música LOS PONTIAKS.

22:30 – Concurso a la mejor etiqueta del festival.

22:35 – Concurso a la mejor cerveza del festival.

22:40 – Concurso a la mejor food truck del festival.

23:00 - Entrega de premios a los cerveceros.