El Valmiñor Fest llega a Nigrán y trae cuatro días de actividades y conciertos

El festival de la cerveza artesana, Valmiñor Fest, celebra su tercera edición. Desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de agosto en la alameda de A Ramallosa, se podrán degustar cervezas, probar comida en las distintas food trucks y disfrutar de diferentes conciertos y actividades.

Contarán con 70 tipos de cerveza y, al ser un festival familiar, también estará dotado de una zona de juegos y obradores para niños.



Las distintas cervezas



A lo largo de cuatro días diferentes artesanos cerveceros de todas partes de Galicia ofrecerán sus productos a los asistentes. Las cervezas que se podrán degustar son:

o Cervexa Trisk-Ale (Baiona).

o Cervexa Skynet (Ourense).

o Cervexa The One Beer (Madrid/Sanxenxo).

o Cervexa Silvestres (Pontevedra).

o Cervexa Nasa (Pontevedra).

o Cervexa O Corvo (Vila Nova de Arousa).

o Cervexa Nos (Vigo).

o Cervexa Bubela (Lugo).

o Cervexa Ale Ale (Uxes).

o Cervexa Go! (Madrid).

La Asociación Galega de Cerveceros artesanos y Cervezas Trisk-Ale son las encargadas de realizar este evento con la colaboración del Concello de Nigrán. La Asociación pretende dar a conocer un producto elaborado de forma artesanal y profundizar en la cultura de esta bebida.