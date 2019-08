Afectados por el transporte público de Gondomar piden más plazo para alegar el Plan

La Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar (AVTG) acordó solicitar a la Xunta que amplíe un mes el periodo de exposición pública y de presentación de alegaciones al anteproyecto del Plan de Transporte Público de la Xunta de Galicia. "O prazo e só dun mes e coincide xustamente co mes de agosto, en pleno periodo vacacional", afirman.

La asamblea, a la que asistieron más de un centenar de personas, también tomó otros acuerdos: proponer una nueva línea que comunique Tomiño-Tui-Gondomar con el CUVI y el hospital y centros de enseñanza situados en el Meixoeiro; reclamar la inclusión de paradas en la ciudad de Vigo que no figuran (Travesas, Plaza de la Industria, Costa, Gran Vía -Povisa-, Plaza de España); la inclusión de líneas o paradas en los polígonos industriales de la zona (Porto do Molle, A Pasaxe, PTL Valadares, Porriño, Mos); incluir en los distintos itinerarios el paso por las parroquias de Gondomar de forma que ninguna quede excluida; proponer más rutas y frecuencias que también comuniquen con todo el Val Miñor; y no permitir la reducción del servicio.

La asamblea solicitará de los centros vecinales y del Ayuntamiento espacios donde poder exponer los planos, líneas y horarios propuestos en el anteproyecto.La portavoz de la AVTG, Manuela Rodríguez, lamenta que el concejal delegado de Mobilidad no asistiera a la reunión y califica de "indignante" que desde el Ayuntamiento no se había tenido la previsión de apertura del auditorio.