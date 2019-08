Pacientes de Covelo se quedan sin cita al no funcionar el teléfono

Vecinos de Covelo denuncian una "mala atención sanitaria" en el municipio por no poder pedir cita telefónica al no funcionar el teléfono del centro de salud y no estar habilitada la solicitud de citas a través de internet por estar llena la agenda del médico. "Mi abuela que vive en una parroquia no va a desplazarse al centro de Covelo para pedir una cita y si el teléfono no funciona cómo hace", explica una covelense indignada al no poder tampoco solicitar cita para su abuela a través de internet al indicarle la aplicación que "la agenda del profesional no dispone de huecos libres para pedir cita de consulta en los próximos días" . Desde el Sergas responden que este miércoles se llevó a cabo una actualización informática que pudo afectar y uno de los facultativos tenía ayer huecos para consultas.