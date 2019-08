Baiona pide al Sergas que resuelva las deficiencias de atención en el centro de salud de A Xunqueira

El alcalde de Baiona,Carlos Gómez Prado, y la concejala de Servicios Sociales,Concepción Vara Rodríguez, exigen al Sergas que no obvien el problema que se está viviendo en el Departamento de Trabajo Social, Radiología y Fisioterapia del centro de salud Val Miñor, ubicado en A Xunqueira, y que "no deriven las responsabilidades ni competencias a quien no correspondan hablando de consenso cuando este ayuntamiento está esperando la llamada desde la Consellería de Sanidade". El centro de salud baionés esta teniendo problemas de atención en estos departamentos, según han denunciado varios usuarios al Concello.

"Desde este ayuntamiento se insta al Sergas que busque una solución para un problema de cobertura, el cual, esta institución considera de gran importancia", aseguró ayer Carlos Gómez.

Se solicita que la asistencia de Radiología se recupere "ya que se están mermando los derechos de los pacientes que acuden con patologías que requieren esta atención se solucione a la mayor brevedad".

"De igual forma, se infravalora el servicio de Fisioterapia, que solo funciona en horario de mañana provocando lista de espera". El Concello resalta que el centro de salud Val Miñor "se encuentra en una lamentable realidad ante las considerables demandas de estos servicios, provocando una grave situación de falta de atención a sus usuarios y empeorando el problema de atención más cercana al paciente".