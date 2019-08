Inscripción para las catas comentadas de Salvaterra de Miño

El Concello de Salvaterra abre la inscripción de las catas comentadas previas a la 60ª Festa do Viño do Condado do Tea. Arrancan el lunes 19 de agosto con vinos blancos de la D.O. Rías Baixas. El martes 20 será de blancos D.O. gallegas y el miércoles 21, de blancos y tintos de la subzona del Condado do Tea y D.O. Rías Baixas. Inscripción: 986658126 o animacion@concellodesalvaterra.com.