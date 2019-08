Baiona, Nigrán y Gondomar piden mejoras en el transporte de viajeros en la comarca

Los alcaldes de Val Miñor acordaron ayer presentar alegaciones al Plan de Transporte Público de Galicia 2020 y pedir mejoras de comunicación local y comarcal. Los regidores Carlos Gómez Prado, de Baiona, Juan González, de Nigrán, y Francisco Ferreira, de Gondomar, estudiaron la posibilidad de hacer conjuntamente alegaciones al proyecto de transportes de la Xunta de Galicia para que dicho plan "logre un Val Miñor más y mejor comunicado, no solo entre concellos, sino también entre parroquias".

Según los tres regidores, es importante no solo centrarse en la comunicación entre parroquias de cada ayuntamiento, sino que hay que ir más allá logrando que las tres localidades de esta comarca estén perfectamente comunicadas entre sí, así como con otros municipios del entorno. Además de los intereses comunes se recogerán las peticiones concretas de cada municipio.

Más frecuencias

Nigrán se opondrá a la supresión de frecuencias de la línea Vigo-Baiona/Baiona-Vigo tanto por Panxón como por la carretera general (PO-552) y la desatención del interior. "Valoramos que se creen nuevas rutas que conectan con el hospital Álvaro Cunqueiro o con el CUVI, pero no puede ser a costa de suprimir las frecuencias existentes actualmente Vigo-Baiona, eso no es mejorar el servicio, es solo redistribuir", lamenta el alcalde, Juan González. De este modo, el gobierno local demanda a la Dirección Xeral de Mobilidade que se mantengan las conexiones y frecuencias existentes tanto por la costa como por la carretera general y que, a mayores, se creen nuevos itinerarios con más frecuencias de las planteadas en el anteproyecto que de verdad den servicio a los núcleos no urbanos.

Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, recuerda que exigirá al gobierno gallego la incorporación del municipio en el itinerario de acceso a la Universidad de Vigo, así como al hospital Álvaro Cunqueiro o a la propia ciudad de Vigo, tal y como se contempla ya para municipios de A Guarda, Baiona o Nigrán.

"Es inexplicable e inaceptable que un autobús que viene de A Guarda y Baiona, llegue hasta Nigrán centro para después acceder a la autopista obviando al municipio de Gondomar, donde también hay vecinos que quieren desplazarse hasta el Álvaro Cunqueiro o estudiantes que precisan llegar al CUVI", señala Ferreira, quien entiende que "no podemos seguir admitiendo esta discriminación"

También apunta que el gobierno gallego tiene "una oportunidad histórica" para corregir una situación "difícil de comprender".

También Baiona pedirá que no se recorten las frecuencias y que se mejore la conectividad con el Instituto Primero de Marzo, además que se ponga una parada en Virgen de la Roca. "Creemos que no debe recortarse ninguno de los servicios que se daban hasta ahora", apunta el alcalde baionés.