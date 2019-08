Ponteareas tendrá Plan Xeral este año, 19 después de su paralización urbanística

El alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, y la segunda teniente de alcalde, Chus Garrote, anunciaron ayer que el Plan Xeral de Ordenación Municipal será debatido y aprobado el próximo lunes 12 de agosto. El regidor municipal convocó la comisión informativa previa al pleno para el próximo miércoles.

La aprobación del PXOM, que necesita de la mayoría absoluta del pleno, está garantizada al contar con los informes técnico, jurídico y económico favorables y al sumar el gobierno local 12 de los 21 ediles de la corporación municipal. Una vez aprobado el documento, la Xunta dispone de tres meses para aprobar definitivamente el Plan para que entre en vigor.

Represas y Garrote se mostraron "moi satisfeitos, porque imos cumprir cun dos nosos principais compromisos electorais e dar solución a un dos problemas máis graves e acuciantes que ten Ponteareas e que se arrastra desde hai 17 anos". Esta será la segunda ocasión en la que el gobierno de coalición apruebe el PXOM provisionalmente, la primera tuvo lugar en 2016 pero el documento fue rechazado por la Xunta. Ahora, el Plan se adapta a las exigencias de la administración autonómica, por lo que Represas y Garrote esperan que "a Xunta o aprobe coa maior celeridade, porque Ponteareas non pode seguir agardando máis".

El gobierno local recuerda que "tratase dun Plan con cambios impostos pola Xunta; non é o que máis nos gustaría a nós, xa que o noso PXOM foi rexeitado polo goberno galego en 2017". Pero a pesar de eso, Represas y Garrote consideran que "a aprobación será unha grande noticia para Ponteareas, pois co PXOM resolveremos numerosos problemas, poderemos ter solo industrial na Lomba para novas industrias e máis emprego, conseguir terreos municipais para aparcamentos, equipamentos como a escola infantil ou parques e zonas verdes ademais de solucionar os problemas legais que sofren numerosas empresas e comerciantes".

El actual gobierno ya intentó en el mes de mayo, antes de las elecciones municipales, aprobar el PXOM pero no fue posible al no contar con mayoría absoluta, ya que PP, ACIP y EU-SON manifestaron su oposición. Para el actual gobierno del BNG y PSOE, "o recente resultado electoral foi un respaldo inequívoco á nosa aposta decidida por aprobar o Plan Urbanístico". Represas y Garrote creen que "ese apoio recibido revela que existe un amplo consenso social que abrangue a empresarios, comerciantes, colectivos sociais e veciñanza en xeral, que queren que o PXOM se aprobe dunha vez por todas. Agardamos que a oposición tamén se sume a ese consenso no vindeiro pleno".

Con la aprobación del Plan, Ponteareas concluye con 19 años de parálisis urbanística, provocada por la suspensión en 2002 del planeamiento urbanístico a través del decreto 207/2002, de 20 de junio, de suspensión de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Ponteareas, firmado por los ya desaparecidos Manuel Fraga y José Cuiña.