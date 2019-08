Investigado un trabajador de la planta de O Porriño en la que murió un joven de 25 años

La Guardia Civil ha comenzado a investigar a un trabajador que ha ejercido su labor en Lear Corporation como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia tras la muerte este martes de un joven de 25 años, empleado en la fábrica de O Porriño.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita, se investiga si este operario ha cometido una imprudencia en relación con el accidente laboral que tuvo lugar el pasado 30 de julio.

En concreto, el trágico suceso se produjo poco antes de las seis de la madrugada, cuando la víctima, Diego S. R., vecino de Alxén (Salvaterra) y que ese mismo día cumplía 25 años, estaba reparando una máquina de esta fábrica especializada en componentes metálicos para diferentes módulos del vehículo. El joven falleció tras sufrir un golpe con una máquina.

Pese a los intentos de recuperación, los profesionales sanitarios que se desplazaron a las instalaciones de la fábrica en el polígono de As Gándaras no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La empresa en la que se produjo el suceso suspendió ayer la jornada laboral a pesar de que, según señalaron fuentes próximas, la víctima no estaba en plantilla, sino que pertenecía a una la empresa subcontratada Isega.

La Federación de Industria, Construcción e Agro (FICA), de UGT, lamentó ayer el fallecimiento de este trabajador y trasladó sus condolencias a la familia, compañeros de trabajo y amigos.