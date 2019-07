Nace a cervexa de marca Sabarís

A feira dos luns, A Foz do Miñor, a praia da Ladeira? Os símbolos de Sabarís entran pola vista, polo oído e polo tacto e case sempre se asocian ao verán. Agora hay un novo que pretende chegar ao consumidor pola vía do padal e a modo de refresco para combater as altas temperaturas. A asociación de comerciantes e empresarios local (Coemsa) acaba de crear unha marca de cervexa propia cunha fórmula exclusiva para promocionar o barrio baionés, non só entre os visitantes senón tamén entre os veciños, para "hacer pueblo", como asegura a asúa presidenta, Pilca Loperena.

"Sabarís es otra historia" é o lema da asociación e figura na etiqueta das 600 botellas da bebida artesá de edición limitada que xa se pode degustar nos bares da localidade. "Su sabor es único, suave y con un toque de mar", explica Loperena. O segredo son as algas. "Buscábamos algo que se identificase con Sabarís y pensamos en el mercado, en la playa? y así salió la idea", argumenta a representante dos comerciantes e dos hostaleiros, que lle atribúen en sabor "moi rico e moi fresco".

A "rubia" sabaricense fabrícase na empresa ponteareana Galician Crew S.L., que comercializa 14.000 litros de cervexa artesá ao mes de coñecidas marcas como "Curuxa" ou "Miña terra galega". A súa responsable de produción, Isabel Viéitez, amosaba onte a súa satisfacción por colaborar "en este proyecto de promoción local" e calificaba a bebida de "muy equilibrada". A experta agarda un grande éxito para a refrescante bebida porque "el consumidor no quiere cosas raras por lo general, quiere cerveza y esta tiene un toque especial que la hace muy atractiva".

Os catadores profesionais descríbena como "cervexa amber ale, de cor ámbar, cunha fina escuma branca, elaborada con algas ecolóxicas, de sabor intenso, agradable, cunha presenza equilibrada de lúpulo, cun volume de alcool do 5,5%, un amargor de 32 ibus e unha mestura de maltas pils, caramelo e lúpulo noble alemán".

O éxito do produto pódese comprobar nas terrazas da zona. Xa se vendeu boa parte da remesa e Coemsa pensa xa nunha segunda, pero chegará "en alguna otra campaña especial, como las navidades", xa que a produción da cervexa artesá non é inmediata. Tarda en torno a un mes en completarse o proceso de fermentación e de elaboración. Pero a espera tamén tén as súas vantaxes porque pode xerar expectación entre os clientes, apunta a presidenta do colectivo, que anima aos turistas e veciños a "degustar la cerveza, que es muy rica, y también a llevarse el botellín como recuerdo para coleccionar en casa o también como souvenir".