Redondela rinde homenaje a sus heroínas

El BNG de Redondela, dentro de la conmemoración de la semana de la Patria Galega, celebró ayer en el muelle de A Portela un acto de homenaje a las mujeres del municipio que, dando un ejemplo de dignidad, belleza y heroísmo, fueron capaces de tejer una red de solidaridad para llevar un poco de esperanza a los presos durante el régimen franquista en el campo de concentración de la isla de San Simón, entre los años 1936 y 1943.

La isla de San Simón conforma un paisaje espectacular en el fondo de la ría, frente a la playa de Cesantes. Pero la historia de este enclave turístico no tiene nada de idílica. Durante siete largos años, entre 1936 y 1943, albergó un campo de concentración franquista por el que pasaron miles de personas, en muchos casos como el preludio del "paseo" y del fusilamiento. El BNG recordó ayer este periodo negro de la historia con un emotivo acto de homenaje las mujeres redondelanas que, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias, dieron algo de luz a la vida de aquellos presos durante el régimen franquista llevándoles comida, lavando sus ropas o ayudándoles en todo cuanto podían sin pedir nada a cambio. Un ejemplo de solidaridad y heroísmo de muchas personas anónimas que no puede olvidarse.

El responsable Local do BNG de Redondela, Anxo Lusquiños, destacó que su partido presentó hace años una moción en el pleno para recuperar el proyecto de la isla de San Simón como "Illa da Memoria" y homenajear a estas mujeres redondelanas que ayudaron a los presos durante el periodo franquista. "Aprobouse por unanimidade pero o Concello nunca fixo nada, así que o facemos nós para que estas heroínas non queden no esquecemento", justificó.

El acto arrancó con una representación teatral a cargo del grupo Misturart y en el que la artista Olga Nogueira interpretó una canción que cantaban los presos en la isla.

Después intervino el diputado autonómico Luis Bará, que en su etapa como director xeral de la Xunta durante el gobierno bipartito impulsó a San Simón como "Illa da Memoria" y que recoge en su libro sobre la represión franquista en Galicia "Non des a esquecemento" la historia de la gesta humanitaria de las mujeres redondelanas. "Mulleres que amasaban bolas de pan e cociñábanlle empanadas de xoubas, que recollían as súas roupas e logo devolvían lavadas e na que mesmo cosían mensaxes de esperanza para tentar paliar todo aquel horror", señaló.

Para finalizar se realizó una ofrenda floral en el muelle y se interpretó el himno gallego.