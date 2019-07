Heredeiros da Crus tocará sus "clásicos brutales" en el festival de rock gratuito de Ponteareas

"Quero josar", "Non quero nada de ti" o "Corasón de carballo" son algunos de los clásicos con los que los seguidores de la histórica banda de rock en gallego Heredeiros da Crus podrán vibrar, este sábado, en el parque de A Feira Vella, en Ponteareas. Será una actuación de hora y media y gratuita, la más esperada de la séptima edición del festival anual Rock in Río Tea, que arranca ya mañana, y al que no faltarán los nostálgicos de la banda que pronuncia con orgullo sus letras con "jallejo" de gheada y seseo.

El showman e integrante de Heredeiros Tonhito de Poi anima a asistir al festival pontearaeno "a dalo todo" y para promocionar el festival, no dudó en participar, junto a las demás bandas del cartel, en un vídeo presentación del festival parodiando unos supuestos Oscar do Rock in Río Tea, que presentó.

Acompañando a Heredeiros en el cartel, nueve actuaciones más que comenzarán mañana, a las 21.00 horas. Abrirán el festival músicos de rock emergentes, actuales alumnos del Centro de Música Moderna de Ponteareas.

A continuación, se subirá al escenario, a las 23.00 horas, Gethere. Una hora más tarde llegará la banda ponteareana Skándalo GZ y cerrará las actuaciones del viernes Kitai que comenzará a las 00.15 horas.

El sábado el festival lo abrirá, a las 21.00 horas, El Sótano de Babel. Zanibar Aliens sonará a las 21.45 horas y será a las 22.45 horas el turno de Heredeiros da Crus. Tomará el relevo The Levitants a las 00.15 horas. A la 1.30 horas la música de Presumido animará A Feira Vella y, la última actuación será la de Los Nastys, a las 2.45 horas.

El Concello de Ponteareas patrocina este festival y la Concellería de Igualdade, lo aprovechará para difundir la campaña Agresión Off.

En colaboración con la organización, el departamento que dirige Verónica Carrera instalará un punto de información en el que se realizarán encuestas y se ofrecerá información sobre que es una agresión sexual, tipología, pautas de actuación ante una agresión sexual o teléfonos de interés, entre otros contenidos. Además, se repartirán flyers informativos en la entrada principal y entre los asistentes.