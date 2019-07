La oposición planta a Nidia Arévalo en el pleno de las facturas falsas de Mos

Nidia Arévalo y los concejales del Partido Popular de Mos se quedan solos en el pleno extraordinario convocado hoy y en el que figura un único punto en el orden del día: el análisis de la supuesta trama de las facturas falsas del servicio del agua enviadas en la campaña electoral de las elecciones municipales.

Los grupos municipales de la oposición del Concello de Mos -PSdeG, GañaMos y BNG- han decidido no acudir a dicho pleno extraordinario para, según informan en un comunicado, "no participar en el espectáculo mediático de Nidia Arévalo". Los tres grupos consideran que la convocatoria no está justificada y creen que todo se debe a una campaña mediática de la alcaldesa para silenciar la modificación del PXOM.

PSdeG, GañaMos y BNG consideran que el Partido Popular "pretende realizar un juicio paralelo" sobre la supuesta trama de facturas falsas. De hecho, apuntan a que algunas de las declaraciones de Nidia Arévalo sobre el tema estas últimas semanas "están fuera de lugar, más teniendo en cuenta que hay una investigación en curso sobre este tema".

Nidia Arévalo, de hecHo, pretendí exigir responsabilidades políticas a GañaMos, partido local que la regidora vincula abiertamente con una "trama política" contra ella después de que el número 8 de su lista sea una de las personas investigadas por la Guardia Civil como trabajador de la Comunidad de Montes de Tameiga.

La intención era pedirle además en este pleno a PSOE y BNG que se posicionen en este asunto, porque "hasta ahora ningún partido político de la oposición condenó este delito ni se manifestó, siguen callados sin emitir señal de apoyo alguno al Ayuntamiento y al gobierno local", asegura la regidora.