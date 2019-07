El humor de Davila y Gogue refresca Baiona

Floreano y Moncha salen a la calle en Baiona acompañados de Dora Desbrosadora, Mucha, Marselino y otros muchos personajes con los que Gogue y Luis Davila dibujan una sonrisa cada día en los lectores de FARO DE VIGO. Todos ellos forman parte de la exposición "Ilustrando. As historias do noso día a día" que este diario instaló ayer en la alameda Carabela Pinta en colaboración con la Diputación de Pontevedra, el Concello, el Banco Sabadell y Vegalsa-Eroski.

Trece prismas rectangulares muestran en pleno centro baionés hasta el próximo día 31 de julio una selección de las mejores viñetas que ambos autores elaboran a diario con grandes dosis de retranca y actualidad. Escenas cotidianas que dejan ver con claridad la idiosincrasia gallega y que convierten el trabajo de Davila y Gogue en parte de la cultura del país.

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, inauguró la muestra acompañada del gerente de FARO, Pedro Costa, del director comercial, Luis González, y de la diputada gondomareña Iria Lamas. La máxima dirigente provincial calificó la exposición de "marabilla", no solo por el ingenio de los ilustradores que crearon las viñetas, sino por la "interacción" que genera. "A xente párase para ver as viñetas, ri, comenta... porque é moita a ligazón que temos en toda a provincia, e sobre todo no sur, co Faro de Vigo, con Gogue e con Davila e co seu humor intelixente".

El alcalde de Baiona, Carlos Gómez, que asistió al acto junto con de la concejala de Cultura, Miriam Costas, agradeció a FARO y a la Diputación que "elexiran Baiona para traer esta exposición". "Temos que empezar a presumir do que facemos e creo que non puidemos escoller mellor mostra para comezar o verán", recalcó.

De "moi interesante" calificó la muestra el jefe local de Vegalsa Eroski, Herminio Domínguez, quien subrayó la importancia de instalarla en Baiona "pola gran afluencia de visitantes que acolle ao longo do verán". Por su parte, la directora de la oficina baionesa del Banco Sabadell, Iria Cobas, manifestó su satisfacción por la implicación de la entidad bancaria con la actividad cultural da villa y "especialmente en actos como estos, que nos aportan tanto humor".