Salvaterra prohíbe entrar a sus termas a menores de 14 años por causar molestias

Ir en familia a disfrutar de las termas de Salvaterra de Miño, inauguradas el pasado 16 de mayo, no es posible si en el plan están incluidos niños que aún no hayan cumplido los 14 años, salvo que estos aporten un certificado médico sobre la necesidad terapéutica del uso de estas aguas. El Concello de Salvaterra prohíbe su entrada al recinto tras recibir "quejas de casi la totalidad de los vecinos de Salvaterra que frecuentan asiduamente este espacio termal", al parecer por las molestias que causaban los menores en la instalación.

Solo dos semanas despúes de su apertura al público, el Concello decidió, aún siendo alcalde Arturo Grandal, limitar la entrada al espacio termal, ubicado en Teans, en la parroquia de Oleiros, a adolescentes y adultos mayores de 14 años, previa demostración con el DNI en la entrada, en caso de duda.

"Los niños utilizaban las pozas como piscinas, no como un espacio termal, siendo habitual todos los días las llamadas de atención e, incluso, alguna vez fue necesario solicitar la presencia de los cuerpos de seguridad", explica el gobierno local como justificación de la prohibición. En cambio, asegura, "desde que se puso en vigor la norma de entrada a mayores de 14 años, el recinto termal es un lugar de relajación, terapéutico y de tranquilidad, como históricamente era, y no un lugar de recreo, reconocido por casi la totalidad de vecinos" .

No obstante, desde la Alcaldía de Salvaterra aclaran que cualquier menor de 14 años que, por prescripción médica, se le recomiende la utilización del agua termal, puede solicitar su uso en el Concello y le será autorizado, pero advierten de que "no son unas piscinas lúdicas municipales".

Por otro lado, el gobierno local explica que las termas están a más de 30 grados de temperatura y el contraste con el agua fría, existente en una de las cuatro pozas, "puede ser perjudicial para los niños".

En otras termas gallegas, como las populares existentes en Ourense, existen restricciones de edad por motivos de salud, pero no por las molestias que puedan causar los niños, aunque al solicitarse silencio ya se han dado casos de expulsión de las mismas.

En las termas de Ourense, el Concello señala que no está permitido el baño a menores de 3 años y, tanto en la piscina termal de As Burgas como en las estaciones de Outariz y A Chavasqueira, la edad mínima sube a 5 años, aunque, en cualquier caso, el baño "nunca se recomienda para menores de 7 años". Además, la duración del baño no debe superar los 10 o 15 minutos.

La entrada a las termas de Salvaterra de Miño es gratuita y su horario, desde el pasado 3 junio, es de martes a domingo, de 9.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 23.00 horas.