Marta Valcárcel: "No permitiremos que se instale en la Plisan el basurero de Vigo"

La intención de un grupo nacional del reciclado de explorar la Plisan para ubicar una macroplanta de residuos sólidos urbanos, desvelada por FARO DE VIGO, no ha sentado bien el gobierno municipal de Salvaterra de Miño. La alcaldesa Marta Valcárcel se opone a esta posible instalación.

-¿Cual es su opinión sobre la posibilidad de instalarse en la Plisan una planta de tratamiento de residuos?

-Es una autentica aberración, y desde el Concello de Salvaterra ya aviso que no permitiremos que Salvaterra sea el basurero de Vigo, no entendemos que Zona Franca y el Sr, Regades lo permitan.

-¿Por qué razón?

-Este no es el lugar para una planta de estas características, perjudicaría a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente, nuestra calidad de vida como ciudadanos y al desarrollo del propio polígono industrial. Exigiremos al señor Regades explicaciones , que nos informe el porque quiere instalar esta mega planta de residuos en Salvaterra.

-Pero si no se conocen datos concretos, no sabe si perjudicará o no?

-Esta planta de residuos será una nueva celulosa como la que en su día se quiso implantar en este mismo lugar y el Ayuntamiento y los vecinos lo impidieron, hace bastantes años, sabemos el que perjudica la Celulosa de Pontevedra a sus vecinos y la ría.

-Ha hecho alguna gestión al respecto de esta posible empresa

-He enviado un escrito a Zona Franca, le escribí textualmente Salvaterra ni será el basurero de nadie

-¿Desprecia usted los puestos de trabajo que se puedan crear?

-Precisamente defiendo los puestos de trabajo. La Plisan es un Polígono Industrial que nació para crear puestos de trabajo. Este tipo de plantas son muy automatizadas que apenas dan puestos de trabajo, ocupan espacio y generan muchos perjuicios, y además pueden servir para que otras empresas se instalen aquí. A los vecinos de Salvaterra no le expropiaron los terrenos para pasar de terreno industrial a basureiro de Vigo.

-Pero por qué cree que es tan negativa

-Afectará la calidad del aire y la población. Esto traerá muchísimos problemas para nuestros vecinos y vecinas, olores insoportables, tendremos grandes depósitos de desperdicios acumulados, con los perjuicios que eso supone. Afectará al Turismo, al comercio, gastronomía, la pesca, afectará nuestra vida diaria, al crecimiento del propio municipio, quien va a querer venir a vivir del lado de un mega escombrera. Y afectará también al desarrollo en turístico de ese proyecto europeo que estamos llevando a cabo desde las dos eurocidades Tui- Valença Salvaterra - Monçao como es "Río Miño Navegable". Uno de los perjudicados directos será el Río Miño, una de las mayores riquezas que tenemos, su pesca, su biodiversidad.