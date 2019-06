Nigrán comienza su programación cultural de verano con el tercer festival "Solpor en Monteferro"

La música, las vistas, la brisa, el olor a salitre y la degustación de lo que uno consuma. De esta manera el Concello de Nigrán plantea "experiencias musicales aumentadas", estimulando los "cinco sentidos" , en la tercera edición de su "Solpor en Monteferro".

El festival gratuito tendrá lugar los días 5 y 6 de julio a partir de las 19 horas en el "increíble mirador" de Monteferro, delante de las islas Estelas. Se compondrá de dos actuaciones el viernes y de tres el sábado. En esta tercera edición se espera seguir creciendo en público, superando así las "más de 3.000 personas" que se congregaron el año pasado en los conciertos, comentan desde el Concello nigranés.

"Solpor en Monteferro" se organiza en un espacio protegido, en el cual se da "un máximo respeto medioambiental en cada edición y seguirá siendo una prioridad para el Concello", indican desde el gobierno local. El palco se proyecta de espaldas al Atlántico, para que así el publico pueda disfrutar de las vistas al mismo tiempo que la interpretación de los músicos mientras se pone el sol.

Programa

En el primer atardecer del festival tendrán lugar las actuaciones de María Yfeu y The Mirror. Yfeu es una joven sevillana que viajará desde Barcelona para presentar temas como "Let ir grow up" o "All these days". Un "talento emergente" que recuerda "a la mejor Amy Winehouse", describe el Concello de Nigrán.

The Mirror es un grupo de la comarca de Val Miñor que en los últimos meses "vienen destacando con una gran banda de rock, funk y soul, tocando en un montón de salas con temas propios". El viernes 5 de julio interpretarán temas como su recién sacado primer single "Mistrust", entre otros.

El sábado habrá tres actuaciones de la mano de Gain Over, escuela de rock, Mondband y Los Fabulosos Weekend, liderados por Manuel Manquiña.

Gain Over, escuela de rock, representará "el gran talento local nigranés" con una serie de interpretaciones rockeras.

Mondband, con Mon Cancela al frente, llegarán al "Solpor" para presentar su nuevo disco y con "muchas ganas de presentar sus canciones", indican desde el Concello.

El último grupo, quien cerrará este festival al atardecer, son Los Fabulosos Weekend, liderados por el cómico gallego Manuel "Manquiña". Este "conjunto musical show", no solo realiza interpretaciones musicales traduciendo libremente al castellano o gallego éxitos anglosajones, sino que, además, el actor vigués se encarga de "mantener la atención del público y hace gozar con sus ocurrencias y entrega".

Más que música

Además de los cinco conciertos que se podrán disfrutar en el mirador de Monteferro, los visitantes también podrán estimular otros sentidos o incluso compaginar la música con lectura. En la ubicación se establecerán diferentes puestos de venta como artesanía textil, libros de segunda mano, diseño de orfebrería o antigüedades. De igual modo, habrá puestos de comida de variados estilos para aquellos que quieran degustar comida mexicana como tacos, italiana, mediante pizza o americana, con unos perritos calientes.