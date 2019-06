Ciclos de música, charlas y visitas guiadas revalorizan el Monasterio de Oia en verano

Después de su reapertura el día 13 de abril con visitas guiadas, el Monasterio de Oia presenta su agenda de verano para seguir poniendo en valor el edificio así como "su historia y su realidad", matizan desde la organización.

Sus dos grandes apuestas son los ciclos "Solpor no Monasterio", donde apuestan por tres "pequeñas y cuidadas actuaciones musicales" durante el atardecer, y "Conversas no Monasterio", en las cuales "personajes de gran bagaje en la cultura y divulgación hablarán sobre temas relacionados con el Monasterio y su historia".

"Solpor no Monasterio" dará comienzo este mismo sábado con la actuación de Su Garrido Pombo, cantante, música y compositora gallega. Para esta actuación, la galardonada con el premio Martín Códax da Música en la categoría de "Canción de autora", explica a FARO que su repertorio para esa noche se basará en "poemas musicalizados, de autoras como la viguesa Iolanda Zúñiga, temas propios, canciones tradicionales con loops y alguna sorpresa para los asistentes", detalla Garrido. Antes de la actuación, que tendrá lugar en el Patio de Armas del Monasterio de Oia a partir de las 20.00 horas, se realizará una versión reducida de las visitas guiadas por el edificio "con contenido diferente a las habituales, ya que éstas suelen durar una hora y media y la del sábado será de 40 minutos", explican desde la organización de los ciclos.

Programación

Con este concierto comienzan las citas que se desarrollarán cada segundo y último sábado de los meses de julio, agosto y septiembre. El ciclo de "Conversas no Monasterio", empezará el día 13 de julio, a las 19.30 horas, con la charla de Fran Zabaleta titulada "Los tiempos rotos: la Galicia de la Revuelta Irmandiña", a lo que le seguirá en agosto Miguel Sobrino y su "Dibujando la Historia" y que terminará el 14 de septiembre F. Javier Goberna con "La Guerra Civil: cuando un monasterio es cárcel". En cuanto a las otras dos actuaciones de "Solpor no Monasterio", serán los sábados 27 de julio y 31 de agosto con los artistas "Two in the Mirror" y "Rivergood", respectivamente. Las entradas se pueden comprar en www.monasteriodeoia.com. Ambos ciclos cuentan con aforo limitado.