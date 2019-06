SanXoanSenLixo, el reto viral de moda

"É posible divertirse, facer festa, pero tamén é posible tomar conciencia de que hai que recoller o lixo". Es la razón por la que el Concello de Nigrán, según explicó el alcalde, Juan González, lanzó ayer un reto viral para que los participantes en el macrobotellón de la "noite meiga" procuren borrar su huella de la playa de Panxón. Seis personajes conocidos del municipio y entorno se apuntaron a divulgarlo a través de sus perfiles.

"O mar non é un vertedoiro. Por un San Xoán sen lixo". Es el mensaje que ayer lanzaban a las redes redes sociales personajes conocidos de Nigrán y alrededores para concienciar a los miles de asistentes a las populares hogueras de Panxón de que no dejen la basura en la playa. #SanXoanSenLixo es el hastag elegido para la campaña que apadrinan figuras del deporte como el futbolista del Celta Kevin Vázquez, el jugador del Rayo Vallecano Santi Comesaña, el campeón del mundo de surf Gony Zubizarreta o la campeona de España de atletismo adaptado Desirée Vila. Todos ellos se hacen eco de la campaña a petición del gobierno municipal, que los ha elegido "porque son os nosos veciños e teñen moitos seguidores, especialmente entre os mozos e mozas", explicó el alcalde, Juan González, ayer. El challenge cuenta también con artistas de renombre como la muralista baionesa Lula Goce entre sus valedores y con un excéltico muy vinculado al entorno, Gustavo López.

La iniciativa sigue la filosofía del movimiento contra el cambio climático "Friday's for future", que siguen miles de jóvenes de todo el mundo, y aprovecha la moda de los retos virales para llegar a los destinatarios de menor edad. "É posible divertirse, facer festa, levar a botella e beber, porque é algo que non non podemos evitar, pero tamén é posible tomar conciencia de que hai que recoller o lixo para que logo non marche ao mar e queremos contribuir a elo con isto", destacó el regidor.

El reto viral fue un éxito en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, y el Concello de Nigrán cruza los dedos para que los resultados se repitan en Panxón. "Nós queremos que a nosa praia estea sempre así", recalca el regidor.

Al mensaje en las redes sociales se sumará una brigada de voluntarios que, vestidos con camisetas verdes, recorrerán la playa para pedir a los presentes que lleven sus residuos a los contenedores y para ayudarlos a recogerlos y reciclarlos. Para ello, se instalarán contendores específicos a lo largo del arenal.

Se organizarán grupos en turnos de dos horas a partir de las 1.30 horas para peinar el arenal. El Concello hace un llamamiento a los vecinos para que participen en el batallón por una playa limpia y ofrece pases gratis para el festival Vive Nigrán a los 40 primeros en inscribirse. Los interesados en colaborar deben comunicarse con el Ayuntamiento antes del próximo jueves, día 20.