La rosa más helada de Mos

"Muy orgullosa de llevar el nombre de Mos por el mundo adelante, porque cuantas más altas son las cumbres, más frío hace, más hermosos los atardeceres y más me recuerda al lugar de mi infancia". Así remataba la alpinista y florista Verónica Romero la lectura del pregón de la Festa da Rosa 2019. Esta vecina, que se crió en el barrio do Piñeiro, hizo un repaso a toda su trayectoria, siempre vinculada a Mos, "fui al colegio, corría por los caminos, jugaba al escondite en el torreiro de la iglesia, cogía moras con las que hacía zumo?. Fui una niña muy feliz", aseguraba a la vez que se mostraba por ello "muy ilusionada" de ser la pregonera de esta fiesta en la que se exalta el símbolo de este Concello, la rosa, "la flor protagonista y por excelencia, la que siempre tengo en tienda".

También en Mos comenzaron sus primeras experiencias deportivas, "de la bici, pronto me pasé a la carrera a pie, hasta que en 2015 en un pódium entregándome Chus Lago el premio me contó su proyecto de mujeres fuertes, inquietas, comprometidas, y no lo dudé, me parecía un sueño estar a su lado, fue mi mentora, por eso hoy estoy aquí". Así, desde 2016 participa en la expedición Compromiso con la tierra con la que ha recorrido ya 1.300 kilómetros sobre hielo, atravesando lugares hasta entonces inalcanzables.

La jornada festiva de ayer en Mos se completaba, con la misa cantada por la Coral Ventos do Val y con los ya tradicionales concursos de empanada de pan de maíz y de rosas. Este último destacó este año por estar liderado por tres niños, Marcos Pazos, Lois Ambrosio y Leire Lorenzo. La alcaldesa en funciones Nidia Arévalo agradeció la participación a todos los concursantes y subrayó que "el amor por nuestro pueblo nos une a todos los mosenses en el Día da Rosa para conmemorar nuestra historia y tradición". La Banda de Música Xuvenil de Torroso clausuró el acto tocando el himno de Mos, 'Alborada Camiño da Rosa', autoría del gaiteiro Xulio Lorenzo.

Las celebraciones de la Festa de la Rosa continuarán mañana con el XII Encontro de Palilleiras que tendrá lugar en Costoias-Tameiga a partir de las 11.00 horas.