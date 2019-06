El tripartito PSOE-Nós-BNG gobernará Baiona

Baiona ya tiene gobierno. PSOE, Nós y BNG cerraron esta mañana el pacto para proclamar alcalde al socialista Carlos Gómez Prado y acordaron darse un mes de plazo para configurar el equipo, marcarse los objetivos de aquí a 2023 y la hoja de ruta a seguir. Así lo acaban de anunciar en rueda de prensa el propio futuro regidor y sus socios, el independiente Carlos de la Peña y el nacionalista Iago Pereira, a dos días del pleno de investidura, previsto el sábado a las 12.00.

Ninguno quiere hablar por el momento del reparto de áreas ni dedicaciones. Lo harán a partir de la investidura. Ahora es el momento de dejar claro, afirmó Gómez , que "a prioridade sin os veciños,insistió el regidor." Que saiban que a casa do concello vai ter as portas e as ventás abertas desde o minuto un". Sus compañeros de futuro gobierno recalcaron que el acuerdo sigue la "vontade de cambio" que el pueblo de Baiona pidió en las urnas. Un pacto "avalado polo 55% dis votos e constituído por 10 concelleiros", señalaron, que tratará de "aportar estabilidade á xestión política e administrativa da vila".

Durante las próximas semanas los tres cabezas visibles del gobierno municipal elaborarán un documento político que plasme todos esos objetivos que pretenden alcanzar durante estos próximos cuatro años y otro ético en el que pondrán por escrito los compromisos de lealtad que deben asumir.