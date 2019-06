Cine en el aula contra la violencia

Guionistas, realizadores, cámaras, montadores e incluso actores. Esto ha sido en lo que se han convertido este curso 246 estudiantes de ESO, creadores de once piezas audiovisuales sobre la violencia de género que, tras su proyección en el Festival de Cans, se podrán ver de nuevo hoy en el Círculo Recreativo.

"Ojos cerrados", "Acoso", "Basta ya", "Una mirada atrás", "El origen", "Engaño", "La nevera", "Play-pause", "No soy así", "Pesadilla" y "No estoy sola" son los títulos de los once cortometrajes que se proyectarán hoy, a partir de las 19.30 horas, en el Círculo Recreativo Cultural de Porriño. Son todas piezas audiovisuales ideas y creadas por alumnado de ESO de los institutos Pino Manso y Ribeira do Louro y de los colegios Hermanos Quiroga y Santo Tomás que contaron para ello con la ayuda de un grupo de profesionales que les guiaron en todo el proceso, desde el guión hasta el montaje y la escenificación.

La iniciativa surge de la Concejalía de Igualdad del Concello de Porriño dirigida por Soledad Girón. "El tema central es el tratamiento de la violencia de género entre los adolescentes y para ello hemos buscado un atractivo, en este caso el cine, el año pasado había sido la música", explica. "Así empleando el audiovisual como una herramienta educativa, desde el inicio del curso se desarrollaron diferentes sesiones en las que se planteó el tema principal y a partir de ahí fueron surgiendo dudas, intereses? y da comienzo la parte creativa que es lo que más les engancha a estos jóvenes".

Claqueta en mano y sin olvidar nunca la temática de la violencia de género, eje en torno al que giran todos los cortos, el alumnado se dividió en once grupos (por aulas) y se iniciaron en el mundo del cine. "Es sorprendente las ideas que han surgido de este proyecto, muchas de gran nivel, e incluso ver la interpretación y cómo se introducen en el papel del personaje", valora Girón a la vez que subraya que todos destacan por algo, "algunos te sorprenden por los actores, otros por la idea, otros por el mensaje, otros por la falta de diálogo y la fuerza de la imagen, o la dureza de las escenas? todos son merecedores de un buen reconocimiento". Y que mejor fue esa recompensa que su proyección durante la celebración del Festival de Cans hace un par de semanas. Los que no pudieron entonces tienen hoy una nueva oportunidad de ver las obras del proyecto "Xénero Historias".