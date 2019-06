Las viñetas de Davila y Gogue inundan de humor el centro de Porriño

La porriñesa plaza de Antonio Palacios acoge durante esta semana una exposición de FARO DE VIGO con las mejores viñetas de los humoristas gráficos Luis Davila y Gogue publicadas en los últimos años en el periódico.

La alcaldesa en funciones de Porriño, Eva García de la Torre, acompañada del gerente de FARO, Pedro Costa, inauguró ayer la muestra que puede verse ante la Casa Consistorial porriñesa. Al acto también acudieron la diputada provincial Digna Rivas; la edil porriñesa Lourdes Moure; el director comercial de FARO, Luis González; el delegado de FARO en la comarca, Gabino Porto; Mónica Rodríguez, del departamento de Comunicación de Coren, y el director local de Banco Sabadell, entre otras personas.

Trece expositores en forma de cubos al aire libre ofrecen a los viandantes una selección de las mejores viñetas de los ilustradores del diario decano. Se trata de la muestra itinerante "Ilustrando. As historias do noso día a día", que recoge parte del trabajo de los brillantes humoristas gráficos del periódico, arrancando la sonrisa de los espectadores con su particular guiño de humor al acontecer diario.

Así pueden verse las tiras de humor protagonizadas por personajes como Dora "A Desbozadora", Floreano, Paco, Moncha, Lourditas, Milucho y Evaristo... Todos ellos ya iconos de la cultura contemporánea gallega.

La regidora de Porriño mostró su agradecimiento a FARO por llevar la exposición a esta villa. "Esta muestra nos enseña la retranca gallega, una forma de ver la vida, una filosofía de vida que es tomarlo todo con una cierta relatividad y con sentido del humor", dijo. La regidora añadió que en estos momentos "nos hace falta muchas más risas que otra cosa, y es la muestra idónea para la espera que tenemos y ver lo que somos capaces de sacar adelante, y tener esa espera con sentido del humor". "Espero que los vecinos aprecien esta exposición, que la disfruten, que se rían", concluyó Eva García.

Digna Rivas señaló, en nombre de la Diputación, que era un placer colaborar con la muestra y agradeció a Banco Sabadell y a Coren también su aportación. "Tanto Davila como Gogue son un referente, aquí en la provincia de Pontevedra", apuntó.

Mónica Rodríguez, del departamento de Comunicación de Coren, destacó que era un placer para esta firma "participar en esta exposición y apoyar la fantástica iniciativa".