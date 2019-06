PSOE y AER destacan su "buena sintonía" en la primera reunión para decidir la alcaldía

Las negociaciones para formar un gobierno alternativo al Partido Popular en Redondela arrancaron este lunes con un primer encuentro entre el PSOE y la Agrupación de Electores (AER), cuya posición será clave para decidir el próximo alcalde. Aunque ninguna de las partes quisieron desvelar los detalles de la reunión, desde ambos partidos lo calificaron como "una primera toma de contacto" en la que se pusieron sobre la mesa los asuntos en los que coinciden en sus programas electorales y señalaron que hubo "buena sintonía". Sin embargo, la decisión sobre cualquier tipo de acuerdo aún está lejana, por lo que se volverán a reunir en los próximos días para tratar de acercar posturas.

La socialista Digna Rivas declinó ayer realizar cualquier tipo de valoración sobre la reunión, "puesto que llevaremos con discreción todas las conversaciones que mantengamos con AER y BNG", aunque reconoció que el encuentro fue "positivo" y destacó la "buena sintonía" entre las partes.

Por su parte, desde la formación asamblearia Noé Cano declaró a la Radio Municipal que desde AER tienen marcadas unas líneas rojas que, aunque a priori, no deberían ser un problema porque "son cuestiones en las que coincidimos en los programas electorales". En este sentido se refiere a asuntos como la "participación, transparencia, potenciar los servicios sociales, estudiar la posible remunicipalización de servicios privatizados...", cuestiones comunes en los programas de ambas formaciones. A pesar de que durante las conversaciones surgirán discrepancias importantes, desde AER insisten en que "tendremos que poner todos de nuestra parte si queremos que haya que un gobierno alternativo". Pese a ello, todavía no desvelan si entrarían o no en un gobierno presidido por la socialista Digna Rivas, una decisión que dependerá "de cómo evolucionen las negociaciones", dice Cano.

Las urnas le dieron la victoria el pasado 26 de mayo al Partido Popular, liderado por Javier Bas, que consiguió mantener los nueve concejales, seguido de los socialistas, con siete ediles. Como tercera fuerza se sitúa AER, con tres representantes, y por último el BNG, con dos.

La primera reunión entre los socialistas y la formación asamblearia estaba prevista para el pasado viernes, aunque se retrasó al lunes por el trágico accidente de tráfico en el que fallecieron tres jóvenes de la localidad.

Por otra parte, el BNG, encabezado por Xoán Carlos González, también mantuvo ayer a última hora su primer encuentro con el PSOE, y después convocará una reunión del Consello Local para analizar los posibles acuerdos, que se decidirán en una asamblea de militantes y simpatizantes.

Los nacionalistas señalaron ayer que la conformación de un gobierno alternativo "debe convertirse en uno de los instrumentos para detener a la derecha", por lo que se comprometen a "poner la máxima voluntad para lograr un acuerdo".

Desde el BNG anteponen dos premisas: "Un proyecto de Concello y transparencia para que los ciudadanos sepan en cada momento cuales son los planteamientos de cada uno".