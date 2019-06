El PSOE veta a Movemento Salceda para asumir la alcaldía de la localidad

El Partido Socialista de Salceda emitió hoy un comunicado en el que da a conocer el veto a Movemento Salceda (MS) para que esta agrupación de electores pueda hacerse con la alcaldía de la localidad en un hipotético pacto entre ambas fuerzas, segunda y tercera en las pasadas elecciones municipales.

Los socialistas argumentan su cordón sanitario a MS, en el "proyecto en alza que crece en apoyos" del PSOE.

"Queremos estabilidad para Salceda, dándole solución a los problemas que hubo en estos últimos cuatro años, reflejados en la pérdida de dos concejales por parte de Movemento Salceda. Esta pérdida, junto con la subida del partido socialista y la renuncia de Marcos Besada hace que la candidata Verónica Tourón –candidata del PSOE- sea la única legítima para ocupar la alcaldía, siendo en este momento a única que encabezó una lista de izquierdas con esta posibilidad", indican en el comunicado difundido de madrugada.

El PP ganó las elecciones en Salceda con 2273 votos (43,39%), y 6 concejales, seguido de Movemento Salceda con un 1481 votos (28,27%) y 4 concejales, por último el PSOE logró 1036 votos (19,77%) y 3 ediles. De no existir acuerdo entre las fuerzas de izquierda, Santiago Rodríguez Davila recuperará para el PP la alcaldía de esta localidad.

El viernes el alcalde por MS, Marcos Besada, anunció que no recogería su acta, lo que se interpretó como un gesto de acercamiento al PSOE en una legislatura de especial distanciamiento entre ambas formaciones. Al mismo tiempo dio paso a la número dos de la formación Loli Castiñeira.

Hasta ahora los pactos entre las fuerzas de izquierda para desbancar al PP y crear bipartitos, se vinieron haciendo por lo general respetando el número de concejales, sin embargo tras estas elecciones el caso de Salceda no es único. El PSOE de As Neves ya anunció la semana pasada un veto similar para que el nacionalista Rodríguez Méndez pueda continuar al frente del consistorio. En este caso el BNG, con 4 concejales, es segunda fuerza y el PSOE con 3, tercera. El PP posee 4 concejales al igual que el BNG pero logró unos pocos votos más, que le da acceso a formar gobierno si las otras fuerzas no logran mayoría absoluta en la investidura.

Tanto en As Neves como en Salceda los candidatos del PP se mantienen a la expectativa de poder acceder a la alcaldía, debido a los desacuerdos que se producen