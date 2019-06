Tributo a la bolla de cada día

La plaza de San Benito acoge desde ayer la IV Feira do Pan do Porriño, convirtiendo a esta localidad en la capital gallega del pan. Numerosas actividades forman parte del programa del evento, en el que no faltan degustaciones gastronómicas de pan con productos de la tierra. La feria fue abierta con un pregón del arquitecto Carlos Álvarez, descendiente de una familia de panaderos y que describió parte de la historia del pan porriñés.

Carlos Álvarez es hijo y nieto de panaderos, toda su familia está vinculada al pan y sus dos hemanas son las que ahora están al frente de Panaderia Erundina, pero él es arquitecto. Ayer, sin embargo, le tocó abrir la IV Feira del Pan y lo hizo desde el corazón, en memoria de su padre, también Carlos Álvarez, uno de los impulsores de la marca del pan de Porriño, y que falleció en octubre.

En la apertura de la feria, Carlos hizo un repaso desde sus recuerdos a una parte importante de la historia del pan de Porriño. Habló de su abuela Erundina, de su madre, de su padre, de los demás familiares, de los recuerdos del horno, de la primera vez que los niños del colegio fueron al obrador de su familia e incluso contó la historia de la lucha a favor del descanso dominical que mantuvieron los panaderos de Porriño.

También recordó el enorme peso de la mujer en la historia del pan de Porriño, que se mantiene a lo largo de la historia.

Aprovechó parte del pregón para pedir un giro para la elaboración de productos totalmente ecológicos y que en los procesos de fabricación se generen muy pocas emisiones al medio ambiente y pidió un avance en la marca de calidad. Además hizo referencia a la campaña electoral y al hecho de los partidos centraran su discurso en el apoyo al comercio y evitar las grandes superficies, cuando antes defendieron la liberalización, y lamentó que culpables y cómplices que fueron de la situación que se viva pretendan ahora revertirla.

La jornada contó con la intervención de la alcaldesa de Porriño en funciones, Eva García de la Torre, que se mostró en nombre del concello satisfecha de que la feria alcance cada vez más éxitos.

En el primer día de la feria, la Escuela de Formación Profesional A Cancela (As Neves) en la que se imparte el Ciclo Medio de panadería, participó en la Feria Pan de Porriño realizando un showcooking. Tanto la organización de la Feria del Pan como EFA A Cancela destacaron que desarrollar este evento es siempre un reto para el equipo de jóvenes panaderos que se encargaron de trabajar en la elaboración de recetas en las que combinaron y maridaron el pan tradicional de Porriño con otros productos. La feria continúa hoy domingo.