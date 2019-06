Nigrán homenajea a una vecina de Panxón por su centenario

Laura López Rouco nació en febrero de 1919 en Panxón, Nigrán. La vida le llevó a emigrar a Uruguay, donde trabajó como costurera y se casó con su marido, el fotógrafo Prudencio León. Ayer la Asociación de Vecinos de Monteferro y el Concello de Nigrán decidieron que era momento de celebrar esa centena de años, lo cual no se pudo realizar antes por el estado de salud de Laura.

Emocionada y abrumada ante la visita de sus vecinos que la felicitaban por cumplir 100 años, Laura confesaba a FARO que "no me merezco yo esto". "Ahora no hago más que aburrirme en casa y ver la tele", admitía con una carcajada.