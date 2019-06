Ocho panaderos porriñeses exaltan hoy su pan a la espera del registro de marca colectiva

La Feira do Pan do Porriño llega a su cuarta edición con dos jornadas de celebración. Hoy y mañana, 16 stands instalados en el barrio de San Benito, ofertarán este producto autóctono, además de otros productos de la tierra con los que se puede acompañar su degustación. Son ocho los panaderos que llevan a cabo esta iniciativa, apoyados por Acipor y el Concello, con el objetivo de resaltar la singularidad y la excelencia del Pan do Porriño, que se remonta al año 1600.

Toda esta trayectoria se verá también recompensada cuando el colectivo reciba el visto bueno del registro de una marca colectiva, que han solicitado a la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo cual esperan que se de este mismo año.

La jornada de hoy estará amenizada con la música de la Charanga OT y hay programado a las 12.00 horas la lectura del pregón, a las 12.30 horas maridaje- showcooking, a las 17.00 horas un taller infantil para hacer pan y a las 19.00 horas se celebrará la segunda edición del concurso de Empanadas no Ring. Habrá carpa, con mesas y sillas, para poder quedarse a comer.