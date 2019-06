Nidia Arévalo "Los vecinos no solo me respaldan a mí sino al proyecto de gobierno que tengo"

Después de 11 años en el gobierno municipal, Nidia Arévalo consiguió para el PP de Mos su tercera mayoría absoluta, un mes después de que su partido llevase un varapalo en las elecciones generales en la misma circunscripción.

- ¿Como valora este nuevo apoyo del municipio de Mos?

- De satisfacción absoluta. En un momento difícil para el PP haber revalidado y haber subido 4 puntos y conseguido 500 votos más es muy positivo. El resumen es que por encima de ideologías, las vecinas y vecinos de Mos confía en este equipo.

- En las elecciones generales, el PSOE se impuso en Mos... ¿Esperaba usted revertir el resultado?

- Tengo que ser sincera: no contaba con este resultado para los socialistas en las generales. Pero creo que la ciudadanía distingue y sabe lo que vota, y si es cierto que el PP no fue muy apoyado en las generales, un mes después Mos dijo alto y claro cuál es el proyecto que quiere para nuestro municipio.

- ¿Nidia Arévalo es más que su propio partido en Mos?

-No. Esto es el apoyo a un equipo. No creo que sea un voto a Nidia Arévalo porque sí, es un voto a todo un equipo de trabajo, a la gestión realizada y a un proyecto de gobierno que tenemos.

- Mucha gente creyó ver en estas municipales una especie de referéndum, si el PP no ganaba se frenaría el proyecto del Celta. ¿Fueron estas elecciones un apoyo del vecindario al proyecto del Celta y al centro comercial?

- Lo que está claro es que fue un apoyo de las vecinas y vecinos a la no manipulación. Se puede entender que apoyar a una alcaldesa es apoyar lo que ella propuso para poner en marcha en el futuro. Yo fui muy clara en toda la campaña dije que lucharía para que pudiésemos tener la ciudad deportiva del Celta en Mos. Eso sí,dije con el consenso de los vecinos pero que lucharía para que se consiguiese.

- ¿Qué es eso de las facturas falsas del agua que se conoció en mitad de la campaña?

- Ha pasado lo que no pasó en treinta años de historia de la democracia y en política no vale todo. Por si fuera poco la campaña de manipulación a vecinos, colocación de pancartas, de papeles insultando a la alcaldesa... Faltaba la sorpresa final, tener la valentía de intentar enviar 4.500 cartas suplantando la identidad del Concello y del Consorcio de Aguas y tratar de engañar a los vecinos diciendo que por tener una traída comunitaria pagarían 500 euros de agua. No me importa que se metan conmigo pero esa es una agresión a vecinas y vecinos y anuncio que voy a llegar a las últimas consecuencias, porque detrás de eso hay responsables.

- ¿Frenó la proximidad de las elecciones la ciudad deportiva?

- No. Se está en tiempo de estudio. Cuando finalice es cuando anunciaremos al pueblo entero que terminamos la modificación y podemos sacar adelante el proyecto, y es cuando entonces me iré a Tameiga a hablar con propietarios y comunidad de montes. Haremos las cosas bien tanto por nuestra parte como por parte de otros organismos y las urnas tienen que funcionar, no vale manipular la información y amenazar para que votes que sí o que no, pero eso no va a ocurrir... Queremos un proyecto consensuado con los vecinos, pero el consenso es la urna y la democracia. Los comuneros tienen que tener toda la información y después votar en urna, pasando lista... Las cosas deben hacerse bien.

-Ese es el principal asunto para Mos, pero hay otros, supongo. Dígame alguno que le preocupe.

-En mi mesa habrá dos temas que no son competencia municipal. Lo que más me preocupa es la situación de la actual autovía, ya no es cuestión de túnel o no túnel... Tenemos que coger el toro por los cuernos. Vigo necesita una nueva entrada y hay que eliminar el peaje de la autopista a Porriño. La gratuidad de la autopista de Vigo a Porriño no puede esperar más tiempo. Mos necesita que dejen de atropellarlo. Voy a luchar para que ese peaje se elimine y sea la nueva entrada a Vigo. Otro de los temas es el acceso al polígono de Veigadaña, tenemos que hacer de mediadores para que se haga un nuevo acceso directo desde Veigadaña.

- ¿Y qué otros proyectos tienen encima de la mesa?

- Vamos a cumplir nuestro programa electoral, entre otras cosas queremos hacer un Mos más habitable para los vecinos, queremos que todas las parroquias conviertan sus vías principales en espacios donde tengan preferencia los peatones... Queremos potenciar que las personas caminen de parroquia en parroquia, queremos hacer carriles bici y ampliar el proyecto del Louro hasta Porriño. También queremos transformar el viejo psiquiátrico de O Rebullón en una residencia.