Marcos Besada abandona el Concello de Salceda tras 12 años como alcalde

El alcalde de Salceda, Marcos Besada, acaba de informar, a través de un comunicado de prensa, que no recogerá su acta de concejal y abandonará el concello de Salceda, que gobierna desde 2007, tras los resultados electorales que relegaron a su partido a un segundo lugar después del Partido Popular. Al PP, como fuerza más votada le corresponde formar gobierno, si los dos grupos en competición que lograron ediles, el PsdeG-PSOE y la Agrupación de Electores de Movemento Salceda, con la que se presentaba el alcalde, no lograsen ponerse de acuerdo

"Os resultados do 26 de maio son un punto de inflexión: compre que as forzas políticas que representan á esquerda plural e á nosa condición de galegos e galegas nos poñamos de novo de acordo, para continuar xuntos, respectando as nosas lexítimas diferenzas, no proxecto de cambio e transformación iniciado no 2007 e que non debe ter marcha atrás", asegura Besada en el escrito.

También informa que será Loli Castiñeira, que se presentaba como número dos, quien dirigirá el grupo: "É hora de que, tal como é o desexo da gran familia de Movemento Salceda, Loli Castiñeira asuma dende xa a dirección e coordinación do proxecto de cambio e transformación e da súa proxección futura".

Además aventura que "os resultados electorais precipitaron o xa previsto: sempre foi o meu desexo, e tamén unha reflexión colectiva, que unha muller debería ser por fin a que rexira democraticamente os destinos e os intereses colectivos da cidadanía de Salceda, algo que non aconteceu ata agora, dende que en 1836 se creara o "Ayuntamiento Constitucional de Salceda".