El Centro de interpretación del patrimonio de Taboexa, en As Neves, acogerá el próximo domingo, 2 de junio, la presentación oficial del vídeo promocional turístico de As Neves, realizado por Daniel Pérez Visual. Además la jornada incluye una visita guiada a los petroglifos da Coutada y degustación enogastronómica de productos de As Neves.