La Real Academia Galega premia el relato "O can enxesado", del tudense Pablo Mirás

Menos de doscientas palabras le bastaron al tudense Pablo Mirás, alumno del CEIP de Rebordáns, para lograr el reconocimiento del jurado de la segunda edición del Concurso de Microrrelatos convocado por la Academia Galega y PuntoGal. Su historia de "O can enxesado" fue merecedora del tercer premio de la modalidad infantil de relatos de dicho certamen.

"O can enxesado" cuenta la historia de como a Can, el perro de Telma y su hijo Roque, sufre un atropello, tras el cual todos los veterinarios a los que acuden sus dueños les dicen que lo tienen que sacrificar, hasta que "a paciencia de Telma se acabou e díxolle ao matasáns que lle suxese unha escaiola ao seu can"; meses después, cuando le quitaron el yeso a Can, este movió el rabo.

Los galardones de este concurso fueron entregados esta semana en el salón de actos de la Real Academia Galega, donde los jóvenes premiados, entre los que se encontraba el tudense, fueron invitados a leer sus respectivos relatos. Dicho premio se suma al palmarés de Pablo, que, como intérprete y compositor de piezas para piano, ya ha ganado otros galardones en Portugal y Lituania.

El objetivo de este certamen es reforzar la presencia de la lengua y de la identidad propia en el mundo digital, por eso, además de la publicación en la red de los microrrelatos, el concurso obsequió a los diferentes premiados con aparatos electrónicos y, en el caso de los primeros y segundos de cada categoría, con un dominio en .gal gratuito durante un año.