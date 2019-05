La llave de gobierno de Baiona abre a la izquierda

Aunque otorgaron la victoria al PSOE, las urnas dejaron dos posibles alcaldes en Baiona: o el socialista Carlos Gómez Prado o el actual, el popular Ángel Rodal. La decisión está en manos de Carlos de la Peña, candidato de Nós Baiona, tras obtener su formación los dos únicos representantes capaces de inclinar la balanza.

Carlos de la Peña el hombre del momento en el panorama político baionés. En sus manos está el color del futuro gobierno municipal y todo apunta a que recibirá llamadas de los dos bandos. Su partido, Nós Baiona, es la tercera fuerza más votada y sus dos concejales electos serán los que decidan si el futuro alcalde será Carlos Gómez Prado, del PSOE, o Ángel Rodal, del PP. Ambas opciones son posibles, aunque el que fue alcalde socialista de 2003 a 2004, derrocado por una moción de censura de la derecha, deja claro que prefiere poner fin a los 15 años de los populares en el Concello y embarcarse en un proyecto de izquierdas.

El PSOE es por primera vez el partido más votado en Baiona y aunque las urnas le otorgaron 230 apoyos más que al PP, la aritmética electoral los ha dejado empatados en representantes, con seis cada uno. A partir de ahí, caben varias posibilidades. Gómez Prado avanzaba la noche electoral que tratará de aliarse con el BNG en primer lugar y sumar ocho concejales. Si Rodal lograse el respaldo del único representante de Ciudadanos alcanzaría los siete. Ninguno alcanza la mayoría en la Corporación sin los dos representantes de Nós y los contactos todavía no habían comenzado ayer, aunque todas las formaciones se reunían la pasada noche para valorar los datos.

De la Peña los espera a todos tranquilo, tras obtener un resultado "satisfactorio, partindo dunha expectativa de entre dous e catro edís". Pero sus convicciones lo empujan de entrada por el camino progresista. "Eu estiven 30 anos no PSOE e o meu pensamento segue sendo socialdemócrata", advierte. Tiene claro que "a mensaxe das urnas é de cambio e nós estamos nesa corrente".

Pero tampoco descarta la otra posibilidad porque considera que corresponde a los socialistas dar el primer paso y tener en cuenta que "nós somos a terceira forza máis votada e eso tén que ter algunha relevancia, porque a nosa posición é máis forte que a do BNG", aunque los nacionalistas también dispondrán de dos representantes en la Corporación.

Tras valorar sus resultados como "aceptables, dadas as circunstancias con oito candidaturas", el cabeza de lista nacionalista, Iago Pereira, también se muestra dispuesto a negociar con el PSOE y no descarta un tripartito con Nós Baiona, ya que sus dos concejales y los seis socialistas no suman la mayoría suficiente. A los únicos que descarta de sus posibles alianzas es al PP y a Ciudadanos, porque "nós non imos entrar nun goberno con partidos de dereitas ou que non respecten a cultura e o idioma galego".