Cabaleiro propone a BNG y En Marea entrar en el gobierno de Tui pese a su mayoría absoluta

El PSdeG-PSOE fue el gran vencedor de las elecciones municipales en Tui, donde la histórica mayoría absoluta de 9 concejales será más que suficiente para que el partido que encabeza Enrique Cabaleiro gobierne sin necesidad de pactos con otras fuerzas políticas. Sin embargo, Cabaleiro vincula parte de su éxito en las urnas con el trabajo realizado por el gobierno cuatripartito antes de la moción de censura orquestada por el PP que lo expulsó de la Alcaldía en octubre de 2017. Por ello, el candidato socialista ha mostrado su intención de integrar a sus antiguos socios de gobierno, En Marea y BNG, en el proyecto que regirá durante los próximos cuatro años.

El candidato de En Marea, Laureano Alonso, ha adelantado sobre esta posible oferta que "es una decisión que se debe tomar en consenso con todos los miembros de la candidatura, no la puedo tomar yo solo; habría que sentarse y hablar". Igual de prudente es Carme Núñez, número uno del BNG, que pospone sus declaraciones a después de la celebración del consejo local que su agrupación organizará para "valorar los resultados y analizar lo que hicimos mal o lo que no hicimos; creemos que nuestro trabajo no se vio reflejado en las urnas".

Cerca del 46% de los electores eligieron a Enrique Cabaleiro como alcalde, que ganó en casi la totalidad de las mesas electorales (le faltó una para hacer pleno). Pero, además del portador del bastón de mando, los tudenses también han escogido a ocho concejales socialistas, estos serán: Yolanda Rodríguez (exedil de Urbanismo y Hacienda), Rafael Estévez, José Ramón Magán (exconcejal de Personal y Seguridad), Sonsoles Vicente, Ana María Núñez, Ismael Diz, Javier Rodríguez y Vanesa González.

Por detrás del PSOE como la fuerza más votada, se encuentra en segunda posición el PP con el 15, 24% de los votos, que concurría a estas elecciones con una lista renovada al noventa por ciento encabezada por José Ángel Fernández. Por primera vez en años el PP pierde el apoyo de la mayoría de los vecinos de Tui y baja al segundo escalón del podio con solo dos concejales, muy por detrás del partido socialista.

Un voto, según los resultados provisionales del Ministerio del Interior, habría dejado a los populares sin un tercer edil; escaño que podría haber sido decisivo para que el PSOE alcanzase la mayoría absoluta. "Es una pena que algo tan importante como un escaño se decida por un solo voto", declaró ayer José Ángel Fernández, que prometió "trabajar desde la oposición ya que es lo que han decidido los vecinos". Los resultados no serán definitivos hasta mañana, por lo que un voto arriba o un voto abajo podría variar el organigrama político de Tui, aunque no demasiado.

Continuando el ranking electoral, Ciudadanos, con el veterano en política Juan Miguel Diz Guedes, fue tercero con casi el 13% de los apoyos y dos concejales; el BNG de Carme Núñez convenció al 10,46% de los votantes, manteniéndose con dos ediles; Converxencia 21, formación que lidera el actual alcalde Carlos Vázquez Padín, no llegó al 10% y pierde uno de los dos concejales que tenía; y En Marea, con Laureano Alonso en cabeza, se hizo con más del 5% de las papeletas, permaneciendo con el acta de concejal que logró en los pasados comicios con Son de Tui.